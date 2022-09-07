Нур-Султан, , 20:26 — REGNUM С точки зрения таких стратегических партнеров стран Туркестанского региона, как Россия и Китай, пантюркизм — это сильный раздражитель. Об этом 7 сентября сообщил казахский политолог Данияр Ашимбаев в своём телеграм-канале.

Террористы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам эксперта, поскольку пантюркизм идет рука об руку с панисламизмом, то нужно понимать риски растущей религиозности населения с низким уровнем образования и культуры.

«Проекты пантюркизма продвигает Запад, рассматривая его исключительно как инструмент подрыва российского или китайского влияния в Средней Азии и Казахстане. А к числу «успешных моделей» соответствующей политики можно отвести «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поэтому в искренность «империалистической пропаганды» верится с большим трудом», — подчеркнул он.

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Также аналитик отметил, что все страны, претендующие на первенство в тюркском мире, сталкиваются с проблемой нехватки финансов, которые не позволяют «купить» лояльность соседей.

Ашимбаев акцентировал внимание на том, что претензии на лидерство той или иной страны, особенно без масштабных инвестиций, воспринимаются как игра в «старшего брата», что не приемлемо для элиты и населения стран Туркестанского региона.

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«Что касается Турции, то в её понимании и с её нынешним руководством тюркская интеграция — это по-сути неоосманизм, в который готов играть разве что Азербайджан, да и то в разумных пределах — подразумевая помощь в возврате Карабаха», — добавил он.

Подводя итог, политолог выразил мнение, что Турция и Азербайджан нужны Казахстану сугубо для формирования логистических коридоров, в то время как остальные республики Туркестанского региона заинтересованы в выходе к Персидскому заливу и Китаю.

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