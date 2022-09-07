Нью-Йорк, США, , 19:53 — REGNUM Немецко-американская актриса Зази Битц («Атланта») исполнит главную роль в сериале «Полный круг» режиссёра Стивена Содерберга («Одиннадцать друзей Оушена»). Об этом пишет портал Collider.

Зази Битц Цитата из интервью на телевидении

Предстоящее шоу расскажет о неудачном похищении человека, которое раскроет старые тайны, связывающие многих жителей Нью-Йорка (США). Содерберг снимет все шесть эпизодов сериала, а Эд Соломон («Иллюзия обмана») выступит сценаристом проекта.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джоди Тёрнер-Смит («Анна Болейн») присоединится к актёрскому составу сериала «Звёздные войны: Аколит». Кого именно сыграет актриса — неизвестно.

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