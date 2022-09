7 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 22:16 — REGNUM Необходимостью минимизации инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов объяснил Банк России вводимые с 1 октября этого года ограничения на покупку ценных бумаг эмитентов из недружественных стран. В предписании, направленном брокерам, регулятор запретил им выполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению указанных бумаг, если доля таковых в портфеле инвестора в результате сделки превысит 15%. Более того, регулирование доли таких бумаг со временем будет только ужесточаться. С 1 ноября данный показатель не должен будет превышать порога в 10%, а с 1 декабря — 5%.

Инвестиции Анна Красноперова

Затем — с началом нового года — брокеры и вовсе должны будут приостанавливать исполнение «любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран». Иностранных бумаг российских компаний и эмитентов из дружественных стран ограничения не касаются. Но, судя по сообщению регулятора, какие-либо ограничения относительно операций с бумагами эмитентов из дружественных юрисдикций могут быть введены позже в случае их хранения с участием депозитариев недружественных стран.

«Решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран», — сообщается на сайте ЦБ РФ.

Поясняя свое решение, регулятор вновь напомнил и о всё ещё существующих рисках блокировки возможности распоряжаться приобретенными российскими гражданами ценными бумагами компаний из недружественных стран, и о более 5 миллионах инвесторов, уже пострадавших от такой блокировки, при этом подчеркнув, что «защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции».

Санкционных послаблений в России никто не ждет. К слову, председатель государственной корпорации развития ВЭБ. РФ Игорь Шувалов на Восточном экономическом форуме заявил о том, что банкам России необходимо строить свою работу исходя из того, что рано или поздно «жесткие санкции» будут введены против всего банковского сектора.

Игорь Шувалов Kremlin.ru

Вместе с тем отметим, что компаниям из недружественных стран грозят банкротства. Вот лишь несколько примеров. Издание «Эксперт» со ссылкой на публикацию Bloomberg пишет сегодня, что Европа сейчас столкнулась с новым кризисом, схожим с тем, что привел 14 лет назад к краху американского банка Lehman Brothers и спровоцировал начало мирового финансового кризиса. Только на этот раз европейский финансовый кризис начнется не из-за банков, а энергетических компаний — у них стремительно снижается ликвидность, что может распространиться и на другие области финансовой системы — им угрожает маржин-колл на деривативном рынке в размере 1,5 трлн долларов. Конечно, энергетическим компаниям со стороны государства будет оказываться помощь. Но, очевидно, что такие меры приведут в росту госдолга. Но стоит сказать, что происходит также остановка и энергоемких производств.

Так, сегодня со ссылкой на брюссельский портал EURActiv, изучившего письмо ассоциации предприятий металлургической промышленности Euromeataux главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйенн ТАСС сообщает, что только за последнюю неделю уже остановлена половина предприятий цинковой и алюминиевой промышленности. В письме, подписанном главами 40 крупнейших европейских промышленных компаний, также говорится, что предприятиям металлургии грозит полная остановка, если не добиться снижения цен на энергию в Евросоюзе.

В то же время американскому фондовому рынку предсказывают крах. На днях «Известия» со ссылкой на New York Post сообщили о том, что британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм считает, что «нынешний суперпузырь характеризуется крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственным настроем Федеральной резервной системы». Всё самое худшее еще впереди, сказал инвестор. При этом в «суперпузырь», по его словам, входят три класса основных активов: жилье, акции и облигации. Условия сейчас на рынке, по его мнению, «в точности соответствуют прошлым прецедентам».

Звучащие прогнозы о состоянии американской экономики могут оказаться еще и приукрашенными, а озвучиваемые проблемы — лишь вершиной айсберга. The Wall Street Journal сообщал на днях, как пишет Интерфакс, что главный финансовый директор американской сети магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond — Густаво Арнал — покончил жизнь самоубийством. На прошлой неделе компания объявила о планах закрыть около 20% магазинов сети, а также сократить рабочие места, привлечь новое финансирование и оптимизировать капиталовложения с целью стабилизации бизнеса. В первом финансовом квартале, завершившемся 28 мая, компания получила чистый убыток в размере порядка $358 млн при снижении сопоставимых продаж на 26%, а котировки акций Bed Bath & Beyond с начала текущего года упали почти на 41%. Как уточняет Investing.com со ссылкой на публикацию Yahoo, 23 августа против Арнала был подан коллективный иск в окружной суд США по округу Колумбия. За несколько дней до гибели Арнал был осужден судом по обвинению в мошеннической схеме манипулятивного повышения курса акций компании при помощи ложных рекомендаций с их последующим обвалом вместе с инвестором-активистом Райаном Коэном.

Правосудие Rae Allen

Неудивительно, что на всем этом фоне неопределенности российский регулятор финансового рынка решил ограничить доступ неквалифицированных инвесторов России к ценным бумагам недружественных стран. Более того, по мнению трейдера-блогера Дениса Чурилова, которое он озвучил в беседе с «Лентой. ру», на сегодняшний день риски с блокировкой таких активов могут быть связаны не только с антироссийскими санкциями, но и с возможным столкновением Китая и США.

«Если произойдет какое-то столкновение Китая и Америки из-за Тайваня, то тогда активы всех инвесторов могут заблокироваться уже вдолгую. Но пока сами американцы не будут отказываться от денег российских инвесторов, потому что эти ребята очень любят деньги и хотят ими пользоваться», — сказал изданию трейдер, также посоветовав тем, кто хочет и дальше торговать акциями на фондовых рынках, изменить свой статус инвестора.

По его словам, есть такие случаи, когда несколько человек объединялись, складывая деньги на один брокерский счет для получения статуса квалифицированного инвестора. Причем подобную схему, как отметил Чурилов, можно применить дальше с несколькими счетами.

В целом же, говорит трейдер, брокеры знали о предстоящих ограничениях, поэтому многие инвесторы, у которых были небольшие счета, подумали об этом заранее: один из банков, по его словам, раздавал статус квалифицированного инвестора большому количеству людей и их это нововведение уже не коснется. По оценкам исполнительного директора «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, озвученным изданию «Коммерсант», под введенные Центробанком ограничения попадет около 1–1,5 млн неквалифицированных инвесторов. Профучастники рынка, пишет издание, отнеслись к мерам Банка России негативно.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко считает, что эти меры повлекут сокращение объемов операций и доходов участников рынка. При этом риски для инвесторов, по мнению брокеров, могут даже вырасти в виду снижения возможностей по диверсификации портфелей. Часть компаний, торгуемых на «СПБ бирже», указывают они, относятся к отраслям, отсутствующим среди российских эмитентов.

По мнению руководителя управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, таким образом, клиенты лишатся возможности инвестировать в компании, которые обладают высокими инвестиционными качествами, то есть «в крупнейшие компании с историей, корпоративным управлением, с качественным уровнем раскрытия информации». В компании «Тинькофф Инвестиции» и вовсе предположили переток инвесторов к иностранным брокерам, а также сочли решение регулятора дестимулирующим улучшение биржой инфраструктуры хранения иностранных бумаг, «хотя шаги к этому ранее уже были сделаны». В «Открытие Инвестиции» в свою очередь прогнозируют рост интереса к получению статуса квалифицированных инвесторов.