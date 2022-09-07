Москва, 7 сентября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Денежные доходы ниже установленной правительством России границы бедности во II квартале 2022 года имели 17,6 миллиона человек, или 12,1% населения страны. Об этом сообщает 5 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Согласно расчётам Росстата, граница бедности во II квартале 2022 года составила 13 813 рублей в месяц.

Отмечается, что в сравнении с I кварталом 2022 года года доля малоимущего населения в России сократилась на 2,2 процентного пункта, или на 3,3 миллиона человек, а по сравнению с I кварталом 2022 года — на 0,4 процентного пункта, или на 0,6 млн человек.

В Росстате указывают, что на снижение численности малоимущего населения повлиял рост социальных выплат. Во II квартале их объём составил 4 трлн 111,2 млрд рублей, или 21,2% в структуре доходов населения.

При этом в сравнении с предыдущим кварталом доля соцвыплат в структуре доходов населения выросла на 1,2 процентного пункта, или на 948,4 млрд рублей, а в годовом выражении — на 0,9 процентного пункта, или на 0,7 трлн рублей.