Салехард, , 19:43 — REGNUM Ямал и корпорация «Туризм. РФ» 7 сентября подписали соглашение о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме, которое содержит большие планы по развитию туристической инфраструктуры региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

У подножия Рай-Из Пресс-служба губернатора ЯНАО

В 2023 году планируется запуск нового комплекса — базы «Харбей», с возможностью организации там деловых мероприятий, вездеходных, пеших и снегоходных маршрутов. В природном парке «Ингилор» началось обустройство экомаршрутов для туристов. Там уже обустраивают экологические тропы и уютные приюты.

В 2026 году планируется к открытию горнолыжный комплекс на Полярном Урале. В него войдут почти 20 километров трасс, две гостиницы — трёхзвездочная и четырёхзвездочная, оздоровительный центр.

Отмечается, что на Ямале самый длинный зимний сезон в России — более 200 дней, что даёт возможность тренироваться спортсменам сборных. Туристов ждёт в регионе уникальная северная этника, кухня коренных народов. Это будет первый в России комплексный инвестиционный проект в туристической сфере, который реализуется на условиях концессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2022 года.

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