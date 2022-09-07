Нью-Йорк, США, , 19:59 — REGNUM Как и можно было предположить, руководство МАГАТЭ не назвало Киев виновниками обстрелов Запорожской АЭС и источником угрозы ядерной катастрофы. Об этом 7 сентября написал зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Голос хозяина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя вчерашний доклад гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам инспекции на АЭС, Полянский констатировал, что чуда, естественно, не произошло. В своём докладе, опубликованном ещё до заседания СБ ООН, где он потом выступал, Гросси обошёл стороной обстрелы станции бандеровцами.

Дмитрий Полянский «Техническими в целом формулировками документа не преминули воспользоваться Западные страны, активно трактовавшие их против России».

В здравом уме люди не станут присоединяться к точке зрения, что Россия обстреливает охраняемую ей же атомную станцию. «Западники до этого и не опускались, ограничиваясь указаниями на то, что «опасная ситуация вокруг станции» сложилась из-за нашей СВО», — отмечает Полянский.

Он при этом сообщил, что опустился-таки до этого киевский «постпред Кислица, выступивший как обычно в хамской манере».

Читайте также: Глава МАГАТЭ Гросси не может определиться, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Российский дипломат добавил, что и сегодняшнее заседание СБ ООН будет касаться темы Киева, но уже по запросу Албании и США, настоявших на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» выходцев с б. УССР на территории России.

Дмитрий Полянский «Разумеется, и нам есть что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнёров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий что нас можно застать врасплох!»

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал «бредом собачьим» утверждения, что РФ якобы обстреливает ЗАЭС