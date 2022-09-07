Черкесск, , 19:46 — REGNUM Карачаево-Черкесия отмечает 7 сентября свой вековой юбилей. С этой знаменательной датой жителей республики поздравил из космоса экипаж МКС — герой России Олег Артемьев, космонавты-испытатели Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Поздравление космонавтов экспедиции МКС-67 Телеграм-канал Главы Карачаево-Черкесской Республики

Они отметили, что ежедневно, пролетая над территорией России, они любуются Эльбрусом, у подножия которого расположилась Республика Карачаево-Черкесия. Регион по праву считается мировым центром изучения космоса, так как в Карачаево-Черкесии работает одна из крупнейших обсерваторий мира — уникальная астрофизическая обсерватория Академии наук РФ, подчеркнули космонавты. Они пожелали жителям Карачаево-Черкесии мира, добра и благополучия.

«Пусть Карачаево-Черкесия всегда остается местом, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Гордитесь своей малой родиной и усердно трудитесь на благо её процветания», — пожелали космонавты с орбиты Земли.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о праздновании 100-летия Карачаево-Черкесии президент РФ Владимир Путин подписал в 2017 году. В январе 2022 года Карачаево-Черкесия стала автономной областью и вошла в состав Юго-Восточной области России.

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