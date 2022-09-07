Подгорица, , 19:38 — REGNUM По предварительным данным Центрального банка Черногории, несмотря на рост инфляции, общие депозиты в черногорских банках растут, так что в конце июля они достигли нового рекорда — 4,611 млрд евро.

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По сравнению с суммой на последний день 2021 года средства на счетах черногорских банков выросли на 410,16 млн евро или 8,89 процента, а за год они увеличились на 781,55 миллиона евро или 16,95 процента. Кроме того, только за июль сумма депозитов увеличилась на 147,56 млн евро.

При этом обязательный резерв банков составил 230,02 млн евро и продолжает неуклонно расти.

Из 4,611 миллиарда евро, находящихся в настоящее время на депозитах в черногорских банках, 3,474 миллиарда находятся у резидентов, а остальные 1,137 миллиарда — у иностранцев.