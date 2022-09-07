7 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Оксана Переможенко, , 20:35 — REGNUM Один из основателей рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс публично обратился к супруге Владимира Зеленского Елене Зеленской. Соответствующее обращение музыкант опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей.

С кровью Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уотерс напомнил, что в 2019 году Зеленский одержал победу на выборах, пообещав завершить военные действия в Донбассе, а также — выполнить Минские соглашения, чему помешали политические силы в бывш. УССР, вынудившие его изменить политику и проигнорировать желания жителей б. УССР. Музыкант также считает, что эти силы все время пересекали «красные черты», которые были обозначены российской стороной, и поставили бывш. УССР на грань катастрофы.

Уотерс также выступил против поставок оружия киевскому режиму, а главным зачинщиком конфликта, по его мнению, выступают Соединенные Штаты Америки, которым выгодно затягивание конфликта.

Обращение британского музыканта к Зеленской обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что обращаться к Елене Зеленской бесполезно, — ни она, ни ее муж ничего не решают. Иные отметили, что это письмо не столько Зеленской, сколько западному обществу. В целом многие поддержали музыканта за его позицию.

«Вежливо и по сути, жаль, что бесполезно…» — отреагировала Таис.

«Им бесполезно что-то разъяснять», — добавила Маргарита.

«Не бесполезно. Письмо открытое. Адресат — западное общество. Армия фанатов Pink Floyd. Я очень рад, что Уотерс на стороне правды. Я вырос на его творчестве. Я очень благодарен ему за то, что он с нами, а не с ними», — отметил Vicktor.

Роджер Уотерс Andrés Ibarra

«Не знаю, конечно, но мне показалось, что всё он прекрасно понимает и знает, кому пишет. Вот прям чувствуется ирония и скрытый сарказм в его словах. И письмо, по сути, адресовано обычным людям — для размышлений», — поделился своим мнением yoklmn.

«Мне кажется, что он и не собирался влиять на Зеленскую. Он человек, который собирал стадионы, чтобы донести свои чувства через музыку…» — пишет Den A.

«Жаль, что ничего из этого не будет, вообще ничего, только старина Роджер проблем себе огребет на старости лет… Ну, его же просто обвинят в работе на Кремль, внесут на «Миротворец» и отменят повсюду на Западе. Этим все и закончится. Скучно, девочки», — написал Kotiro K.

«Проблема заключается в том, что муж этой женщины ничего не решает…» — отметил Dmitry.

«Нашел кому написать…» — отреагировала Кристина.

«Надо в Белый дом писать. Зеленская — отмороженная бандеровка, такая же военная преступница, как и ее муж. Бесполезный поступок, но, возможно, вызовет резонанс и хотя бы у его коллег в мозгах прояснится», — прокомментировала новость Яна.

«Молодец, уважение. Читала статью полностью, хорошо написал. Но не думаю, что эта курица прочитает, а если и прочитает, хотя бы задумается…» — выразила свое мнение Марина.

«Наивный английский дядечка, который ещё верит в силу аргументов и фактов!» — добавила Lena A.

«Это все равно, что метать бисер перед свиньями!» — подытожила Natasha 39.

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