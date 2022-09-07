Подгорица, , 19:28 — REGNUM После того, как правительство Сербии запретило экспорт молока до конца сентября, министерство сельского хозяйства Черногории заявляет, что паниковать не стоит, сообщает RTCG.

Молоко Day Donaldson

Директор Управления сельского хозяйства Мирослав Цимбальевич заявил 7 сентября, что поставки молока в Черногорию стабильны, но информация о запрете на экспорт сырого молока из Сербии их в определенной степени обеспокоила. Тем не менее, он утверждает, что недостатка в молоке в Черногории не будет.

«По информации, полученной сегодня утром, у нас есть перебои с поставками молока в Черногорию. Следует отметить, что нас встревожила информация о запрете экспорта сырого молока из Сербии. Хочу сказать, что нет места панике и опасениям в связи с тем, что в прошлом году по системе премиум в Черногории у нас были закупки у компаний перерабатывающих молоко на 26 млн литров, в то время как импорт из Сербии был около один миллион литров», — сказал Цимбальевич журналистам.

По его словам, Минсельхоз признал молочную отрасль жизненно важной отраслью и добавил, что субсидии на молоко самые большие в регионе.