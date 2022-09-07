Подгорица, 7 сентября 2022, 19:28 — REGNUM После того, как правительство Сербии запретило экспорт молока до конца сентября, министерство сельского хозяйства Черногории заявляет, что паниковать не стоит, сообщает RTCG.
Директор Управления сельского хозяйства Мирослав Цимбальевич заявил 7 сентября, что поставки молока в Черногорию стабильны, но информация о запрете на экспорт сырого молока из Сербии их в определенной степени обеспокоила. Тем не менее, он утверждает, что недостатка в молоке в Черногории не будет.
«По информации, полученной сегодня утром, у нас есть перебои с поставками молока в Черногорию. Следует отметить, что нас встревожила информация о запрете экспорта сырого молока из Сербии. Хочу сказать, что нет места панике и опасениям в связи с тем, что в прошлом году по системе премиум в Черногории у нас были закупки у компаний перерабатывающих молоко на 26 млн литров, в то время как импорт из Сербии был около один миллион литров», — сказал Цимбальевич журналистам.
По его словам, Минсельхоз признал молочную отрасль жизненно важной отраслью и добавил, что субсидии на молоко самые большие в регионе.