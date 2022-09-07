Москва, , 20:16 — REGNUM Последствия теракта, произошедшего возле российского посольства в Кабуле, вряд ли скажутся на отношениях России с нынешними властями Афганистана. Об этом заявил руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко, сообщил 6 сентября телеграм-канал «Ибрагимов».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам эксперта, исходя из реакции российских официальных лиц, можно прийти к выводу, что Москва хотела бы замять этот инцидент.

«Об операции «возмездия» силами российских спецслужб и подразделений речь точно не идёт. Хотя, насколько мне известно, лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в первые часы после трагедии всерьёз опасались гневной реакции Кремля. Но потом быстро успокоились», — добавил он.

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Собеседник отметил, что испортить отношения России с Афганистаном в принципе невозможно.

«Их, по большому счёту, нет — влияние России на политику талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительства ничтожно, близко к нулю. Возможностей, ресурсов и желания Москвы проводить активную политическую линию в Афганистане нет, и не просматривается», — пояснил он.

Серенко отметил, что текущий статус-кво во взаимоотношениях России и Афганистана останется незыблемым, даже если через некоторое время террористы вновь нападут на российских дипломатов или рядовых граждан.

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«Нынешняя афганская стратегия России не предполагает жёстких реакций в отношении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его режима в Афганистане. Безусловно, это не является признаком нашей силы в афганской игре, но не думаю, что ситуация изменится в ближайшее время», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 5 сентября 2022 года у здания посольства России в Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли не менее 20 человек, в том числе, предположительно, два российских дипломата.

По имеющейся информации, взрыв устроил террорист-смертник. Нападение произошло в тот момент, когда российский дипломат вышел к собравшимся у посольства местным жителям, чтобы объявить имена претендентов на получение визы.

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*организация, деятельность которой запрещена в России