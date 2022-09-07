Вашингтон, 7 сентября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Добрый медбрат». Об этом пишет портал IndieWire.

Цитата из фильма «Добрый медбрат» режиссёра Тобиаса Линдхольма Джессика Честейн

Будущая картина расскажет о медсестре, подозревающей своего коллегу в причастности к загадочным смертям пациентов больницы. Главные роли в ленте исполнят Джессика Честейн («Интерстеллар») и Эдди Редмэйн («Фантастические твари»).

Напомним, премьера «Доброго медбрата» намечена на 26 октября 2022 года. В качестве режиссёра фильма выступит Тобиас Линдхольм («Охотник за разумом»).