Минск, , 20:13 — REGNUM Абсолютное большинство российских граждан хорошо относятся к Белоруссии. О своих положительных чувствах к соседней республике заявили 88% опрошенных. Об этом сообщает «Левада-Центр» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Флаги России и Белоруссии Mil.ru

Плохо относится к Белоруссии только 7% граждан РФ.

Кроме Белоруссии, респондентам предложили оценить свое отношение к США, ЕС, Эстонии, б. УССР, Грузии, Китаю и Турции. Лучше всего опрошенные относятся к Китаю и Белоруссии — у обеих стран показатель 88%. В отношении Турции и Грузии с одной стороны преобладает позитивное отношение (68 и 57%), но заметное число респондентов относится к ним негативно (20 и 29%). К странам Запада, б. УССР и США большинство российских граждан испытают негатив (от 65% респондентов).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно статистике Левада-центра (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), мнение граждан России по отношению к Белоруссии не сильно менялось за последние два года. Так, в марте 2022 года за положительное отношение к Белоруссии высказалось 87%, в ноябре 2021-го эта цифра составляла 84% опрошенных, в августе 2021-го — 82%, а в августе 2020 года — 85%.