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Православие _Alicja_

Инициатива президента Латвии Эгилса Левитса о придании Латвийской Православной Церкви (ЛПЦ) автокефального статуса может актуализировать старые линии территориального разлома в этой прибалтийской стране.

Об этом российский политолог Дмитрий Ермолаев написал на своей странице в социальных сетях.

Ермолаев напомнил, что в настоящий момент ведется активное обсуждение возможности обращения Латвийской Православной Церкви к Константинопольскому Патриархату о предоставлении Томоса об автокефалии. «Учитывая, что Латвийская Православная Церковь является автономной, вопрос подачи данного обращения будет решен в рамках ЛПЦ», — написал он.

Основанием данного обращения считается решение Патриарха Варфоломея об отмене передачи Киевской Митрополии Московскому Патриархату в 1686 году. А по состоянию на 1686 год, говорит публицист, часть территории нынешней Латвии входила в состав Киевской Митрополии.

В этом решение скрыта «мина», убежден Ермолаев. Так как в Киевскую Митрополию XVII-го века входила часть современной Латвии — а именно, города Даугавпилс, Резекне, Лудза и Екабпилс, то попытка латвийских церковников «отклоться» от Московского Патриархата приведет к еще одному «отколу» уже внутри самой ЛПЦ.

«А если что-то в реализации плана «церковных заговорщиков» пойдет не так? И мы увидим актуализацию старых линий территориальных разломов уже в ЛПЦ?», — задает вопросы известный публицист.

«Зачем политики Латвии пытаются загнать Латвию на минное поле карт 17-го века? В то время-то единой Латвии не было», — так завершил свой комментарий Дмитрий Ермолаев.