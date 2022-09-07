Таллин, 7 сентября, 2022, 19:21 — ИА Регнум.

Soerfm Карта-флаг Эстонии

Эстонский художник и общественный деятель Неэме Лалль обратил на себя внимание местной общественности, разместив на своей аватарке в социальной сети российский триколор и поддержав проводимую Вооруженными силами РФ специальную военную операцию на территории б. УССР.

Лалль так аргументировал свою позицию: «Сейчас самое время заявить, почему я поддерживаю Россию. Короткое объяснение: поддерживая Россию, поддерживаю выживание Эстонии как страны в этой цепи суровых событий».

По его мнению, чтобы понять это, не нужно быть политическим гением. «Если б. УССР скоро денацифицируют, то издевательства и травля, поиски врага в лице русской общины в Прибалтике обратят на себя внимание. Они дошли до такой достаточной фазы, что и здесь России можно будет «попрактиковаться» в денацификации».

Лааль напомнил, что человечество живет в цифровой век, поэтому спрятать все антироссийские и русофобские слова и действия Эстонии нынешнего периода уже не получится. По его словам, «давно известно, что на гигантском сервере россиян хранится информация всех прибалтийских соцсетей, поэтому при желании можно сразу начинать активный отбор «кандидатов» на денацификацию среди самых ярких и активных функционеров русофобии, которая сейчас распространяется».

Поэтому эстонский общественный деятель призвал своих соотечественников всерьез думать, прежде чем что-то заявлять или публиковать в адрес России и русских.

«Если вы думаете, что почти 350-тысячная русская община Эстонии в априорно-христианском духе начнет прощать этим эстонцам всю эту откровенную русофобию, то вы ошибаетесь», — заявил Неэме Лалль.