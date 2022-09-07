Салехард, , 19:20 — REGNUM На Ямале дополнительным стимулом развития туризма станет упрощённый порядок выдачи прав на управление снегоходами. Об этом заявил спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

На снегоходе

Председатель Заксобрания ЯНАО напомнил, что вопросы развития национальной туристической индустрии в современных условиях обсуждались на расширенном заседании президиума Госсовета во Владивостоке. На нём президент России Владимир Путин призвал проработать вопросы развития снегоходного туризма, в частности, упростить сдачу на водительские права для управления снегоходами. Сейчас чтобы сесть за руль снегохода, необходимо получить удостоверение тракториста-машиниста.

Для Ямала, где снегоход является одним из основных средств передвижения практически половину года, упрощение получения водительских прав на данную технику — это добавочный импульс для развития туризма. В 2023 году на Ямале запустят туристическую базу «Харбейская». Это первый объект крупного туристического кластера, который создаётся на Полярном Урале.

«Качественный туристический продукт — это дополнительные поступления в бюджет региона, новые рабочие места и новые возможности для малого и среднего бизнеса», — отметил Сергей Ямкин.