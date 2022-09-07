Вашингтон, 7 сентября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. США осудили приговор белорусской правозащитницеМарфе Рабковой и другим анархистам. Об этом говорится в сообщении посольства США в Белоруссии.

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«США осуждают постыдный приговор правозащитнице Марфе Рабковой и девяти другим политзаключенным. Мы объединились с нашими партнëрами из ЕС и народом Белоруссии, чтобы привлечь режим к ответственности за эти вопиющие нарушения прав и достоинства человека», — отмечается в сообщении.

Как сообщалоИА REGNUM, суд в Белоруссии 6 сентября вынес приговор правозащитнице Марфе Рабковой и ещë девяти молодым людям, которых обвинили в преступлениях экстремистской направленности. Они получили сроки от пяти до 17 лет.