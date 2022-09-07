Москва, , 20:10 — REGNUM Руководство Евросоюза планирует установить предельную закупочную цену на российский газ. А потому возникает вопрос — какая ситуация сложится в Каспийском регионе, который, как надеются некоторые страны, мог бы стать альтернативным маршрутом для поставок «голубого топлива» из Туркмении или Казахстана. Об этом 7 сентября написал научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев в своём телеграм-канале.

Плата за газ

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По мнению эксперта, глава «Газпрома» Алексей Миллер посетил Ашхабад для того, чтобы провести с руководством Туркмении переговоры по поводу развития новой газовой архитектуры в регионе на средний и долгий срок.

«Россия путём своповых соглашений постарается развернуть потоки туркменского газа под своим контролем», — считает он.

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Караваев отметил, что при этом могут возникнуть как старые схемы из двухтысячных годов — поставок «туркменского» транзитом через территорию б. УССР, или же новые — запуск сжиженного природного газа в Иране и координация с Китаем.

«В данном аспекте интересно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически подтвердил, что не станет вмешиваться в российские планы, сказав в интервью, что именно Ашхабад будет решать, какими маршрутами экспортировать свой газ. Дистанцирование Баку от Транскаспия — позиция не новая, но играет новыми красками», — подчеркнул эксперт.

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