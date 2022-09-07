Доха, 7 сентября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Многие европейские компании несут потери из-за высоких цен на энергоносители и продолжат их нести осенью и зимой, заявил 7 сентября председатель Евросовета Шарль Мишель после церемонии открытия представительства ЕС в Катаре.

European Parliament Шарль Мишель

«Следующие месяцы будут тяжёлыми для стран Евросоюза, и многие компании пострадают из-за высоких цен на энергоносители, но Россия не является надёжным партнёром, поэтому мы не должны на нее опираться в вопросе энергетики», — заявил Мишель катарскому телеканалу «Аль-Джазира».

При этом он отметил, что «Катар играет большую роль в мировой энергетике, и страны Евросоюза хотят развивать с ним отношения».