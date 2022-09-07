Москва, 7 сентября, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 августа по 5 сентября выросла на одну копейку и составила 50,72 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

АЗС

Цена на дизельное топливо за этот же период выросла в среднем на шесть копеек и составила 54,74 рубля за литр.

По состоянию на 5 сентября средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,24 рубля, марки Аи-95 — 51,33 рубля, марки Аи-98 и выше — 60,67 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 15 российских регионах. Наиболее значительно он подорожал в Чукотском автономном округе — на 4,9%.

Снижение цен отмечено в Магаданской области — на 3,7%, Марий Эл — на 0,1%.

В Москве цены на бензин за неделю в среднем не изменились, а в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.