Грозный, , 19:10 — REGNUM Два лучших воинских подразделения спецназовцев Чечни — полк «Север» и батальон «Юг» отправились для выполнения своего воинского долга в рамках специальной операции России на территории б. УССР. Многие из военнослужащих ранее уже были в служебных командировках в Донбассе. Среди них обладатели краповых беретов. Об отправке силовиков, которые являются элитой спецназа Чечни, сообщил 7 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров, выразив уверенность, что они с честью выполнят поставленные перед ними задачи.

Спецназ Mil.ru

«Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения специальной военной операции в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа — воины двух элитных специальных подразделений — полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ФСВНГ РФ и батальона «Юг» ФСВНГ РФ. В рядах союзных войск они будут выполнять поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он пожелал своим землякам удачи и скорейшего возвращения домой с победой, не сомневаясь, что они «самоотверженно выполнят свой долг на самом высоком уровне и внесут внушительный вклад в освобождение Донбасса».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова в Чечне был объявлен набор местных жителей в батальоны «Север-Ахмат» и «Юг—Ахмат». Контрактники набирались только из числа жителей Чечни, подразделения должны были входить в состав Южного военного округа Министерства обороны РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чечне объявили набор в батальоны «Север-Ахмат» и «Юг-Ахмат»