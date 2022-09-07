Москва, 7 сентября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за неделю с 30 августа по 5 сентября снизились в среднем на 0,13%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

За период с начала сентября потребительские цены, по оценке ведомства, снизились на 0,09%, а инфляция с начала текущего года замедлилась до 10,24%.

Согласно данным Росстата, за неделю в среднем по стране снизились цены на пшено — на 0,9%, крупу гречневую — на 0,7%, варёные колбасы – на 0,6%, мясо кур – на 0,4%, сычужные сыры – на 0,3%, пастеризованное молоко, рис и вермишель – на 0,2%, стерилизованное молоко, сметану и сахар-песок – на 0,1%.

Одновременно с этим куриные яйца подорожали на 1,1%, чёрный чай — на 0,4%, сосиски и сардельки, мороженая рыба, сливочное и подсолнечное масло, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, водка — на 0,2%, свинина, баранина, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, маргарин, творог и шоколадные конфеты – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,4%. В том числе репчатый лук стал дешевле на 10,8%, морковь — на 8,2%, картофель — на 7%, белокочанная капуста – на 6,1%, свекла – на 5,5%, помидоры – на 4,3%, яблоки – на 1,9%, бананы – на 1%. При этом огурцы подорожали на 2,8%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, женские гигиенические прокладки подорожали на 0,6%, спички и зубные щётки — на 0,5%, хозяйственное мыло — на 0,4%, зубные пасты — на 0,3%, пелёнки для новорожденных — на 0,2%, туалетная бумага — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо выросли на 0,1%.

Отметим, что недельная дефляция в России фиксируется уже девятую неделю подряд. Так, по данным Росстата, в предыдущую неделю потребительские цены снизились в среднем на 0,16%, за неделю до этого — на 0,15%, ещё неделей ранее — на 0,13%.