Минск, , 19:58 — REGNUM Белорусские граждане в августе активнее сдавали валюту, чем покупали. За прошлый месяц физлица отнесли в обменники $923 млн, а купили — на $54,6 млн меньше. Это следует из данных Нацбанка.

Обмен валют

Физлица активнее сдают валюту в обменники, чем приобретают, на фоне снижения темпов роста реальных доходов населения и разогнавшейся годовой инфляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году впервые с 2013 года покупка наличной валюты в Белоруссии превысила продажу — на $147,5 млн.