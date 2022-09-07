Москва, , 19:08 — REGNUM Депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия») направил обращение главе Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниилу Егорову с просьбой предусмотреть возможность безвозмездного восстановления заграничных паспортов российских граждан, которые были испорчены на границе с б. УССР.

Заграничные паспорта Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Парламентарий рассказал, что с подобной проблемой столкнулись две жительницы Санкт-Петербурга. Сотрудники пограничной службы киевского режима при пересечении границы испортили их паспорта, нанеся на страницах надписи.

«Вернувшись в Санкт-Петербург, заявители подали заявление на восстановление паспортов, однако столкнулись с необходимостью уплаты государственной пошлины. Прошу Вас, уважаемый Даниил Вячеславович, сообщить о возможности льготного восстановления документов без уплаты государственной пошлины физическими лицами в аналогичных ситуациях, в том числе в рамках статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации», — написал Боярский, обращение которого опубликовано в телеграм-канале парламентария.