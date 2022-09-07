Лейпциг, Германия, 7 сентября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско покинул пост главного тренера немецкого футбольного клуба «Ред Булл Лейпциг». Об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте «быков».

Анна Нэсси Доменико Тедеско

После пяти сыгранных туров немецкой Бундеслиги 2022/23 «Ред Булл Лейпциг», одержав лишь одну победу и набрав пять очков, занимает 11-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В первом туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА «быки» потерпели крупное поражение от «Шахтера» со счетом 1:4.

Доменико Тедеско занимал пост главного тренер «Ред Булл Лейпцига» с 9 декабря 2021 года после ухода из «Спартака» после завершения сезона 2020/21.