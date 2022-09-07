Минск, , 19:52 — REGNUM Государственный пограничный комитет Белоруссии рассказал о новых правилах использования беспилотников на режимной территории. Теперь об использовании дрона любой массы нужно будет уведомлять ближайший территориальный орган пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Флаг Белоруссии Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Новые правила вступили в силу 24 августа 2022 года, ранее они не касались летательных аппаратов массой менее килограмма.

«Запрещено использование и (или) владение беспилотником в пограничной полосе, а также его оставление вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы», — говорится в сообщении.

Более того, теперь некоторые виды дронов перед использованием в пределах пограничной зоны будут подлежать госрегистрации.

В ведомстве также отметили, что с начала года пограничниками зафиксировано 20 случаев нарушения погранрежима с использованием беспилотных летательных аппаратов.