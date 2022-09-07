Херсон, 7 сентября, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Херсоне прогремели более десяти взрывов, предположительно, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщают местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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Сообщается, что в небе следов и вспышек от противоракет ПВО видно не было, однако отчетливо были слышны звуки выстрелов. Взрывы также раздавались на отдалении в окрестностях города.

Местные власти пока не пояснили ситуацию.