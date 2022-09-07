Нью-Йорк, США, , 19:04 — REGNUM В Нью-Йорке (США) в возрасте 79 лет скончался писатель Питер Страуб. Об этом пишет издание The New York Times.

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Уточняется, что Страуб умер 4 сентября 2022 года в результате продолжительной болезни. Смерть писателя подтвердила его супруга Сьюзан.

Напомним, наиболее знаковой работой в карьере Питера Страуба является роман 1975 года «Джулия». Писатель также известен как близкий друг и соавтор Стивена Кинга, вместе с которым в 1984 году он написал повесть «Талисман».

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