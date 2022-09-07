Краснодар, 7 сентября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб объявил о подписании 24-летнего флангового полузащитника «Шавеша» и сборной Анголы по футболу Жоао Баши. Об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте «быков».

ФК «Краснодар»

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает ангольского полузащитника в 575 тысяч евро. Соглашение Баши с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Жоао Баши принял участие в четырех турах португальской Примейры Лиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Суммарно на поле анголец провел 329 минут.