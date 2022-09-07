Екатеринбург, , 18:53 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обеспокоился из-за борща с червяком, который подали на обед школьнице. Это следует из сообщения в его телеграм-канале.

Евгений Куйвашев Департамент информационной политики Свердловской области

От имени чиновника в канале говорится, что он вызвал к себе министра образования региона Юрия Биктуганова и тот отчитался, что по каждой жалобе работает комиссия по организации питания. «Самые частые проблемы: холодная или невкусная еда, маленькие порции», — говорится в телеграм-канале чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в школе №10 города Режа. Школьница обнаружила червяка в борще. Прокуратура начала проверку.

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