Екатеринбург, 7 сентября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обеспокоился из-за борща с червяком, который подали на обед школьнице. Это следует из сообщения в его телеграм-канале.

Департамент информационной политики Свердловской области Евгений Куйвашев

От имени чиновника в канале говорится, что он вызвал к себе министра образования региона Юрия Биктуганова и тот отчитался, что по каждой жалобе работает комиссия по организации питания. «Самые частые проблемы: холодная или невкусная еда, маленькие порции», — говорится в телеграм-канале чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в школе №10 города Режа. Школьница обнаружила червяка в борще. Прокуратура начала проверку.