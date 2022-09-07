Тюмень, 7 сентября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Тюменец обвиняется в гибели двух мальчиков в котловане, который он создал для личных целей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Наталия Николаева ИА REGNUM Водоём

По данным следствия, в деревне Решетниково Тюменского района на участке недалеко от частного дома, Валентин П. для личных нужд вырыл котлован, который был заполнен водой. Глубина искусственного водоёма составила четыре метра. В нём 2 июня 2022 года утонули 10-летний мальчик и его 6-летний брат.

Валентин П. обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как ранее сообщал региональный центр ГИМС, на 10 августа в водоёмах Тюменской области с начала купального сезона погибли семеро детей. Всего погибших на воде на указанную дату было 35 человек.