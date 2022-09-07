Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Киев получил в рамках программы поставок западного оружия противокорабельные ракеты Harpoon («Гарпун»), установленные на автомобилях, сообщил 7 сентября заместитель министра обороны США по материально-техническому снабжению Билл Лаплант на конференции издания Defense News.

Запуск противокорабельной ракеты Harpoon с подводной лодки Dodmedia.osd.mil

По его словам, в деле поставок оружия Киеву «есть невероятные инновации».

«Вы могли слышать о «Гарпунах» или видеть это в новостях. Дело в том, что у одной страны, не буду её называть, имелись «Гарпуны» морского базирования. Они попросили США что-то с этим сделать. Мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли ракеты с корабля, разместив их на грузовиках с платформами», — рассказал Лаплант.

«Модули «Гарпун» были установлены на грузовике с платформой, а на другом грузовике разместили источник питания, с которым их соединял кабель», — добавил он.

Напомним, ранее шеф Пентагона объявил о планах передачи датских противокорабельных ракет Harpoon киевскому режиму.

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