Казань, , 18:47 — REGNUM Около села Чулпаново в Татарии 7 сентября столкнулись автомобили «Лада Веста» и «Лада Калина». В результате ДТП пострадали пять человек, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Аварийный знак

Авария произошла в 11:30 (мск) на 25-м километре автодороги Нурлат-Чувашский Тимерлик. Водитель «Лады Веста», управляя автомашиной по второстепенной дороге, не уступил путь приближающейся по главной дороге машине. В результате он совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина».

В аварии пострадали 31-летний водитель «Лады Веста» и два пассажира — 27-летняя девушка и полуторагодовалая девочка, а также 42-летняя и 54-летняя пассажирки автомобиля «Лада Калина». Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Напомним, около села Шигали Высокогорского района Татарии в первом часу ночи 24 августа произошла авария, в результате которой погибли 36-летний водитель квадроцикла, 37-летний пассажир и 17-летний подросток.

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