Екатеринбург, 7 сентября 2022, 18:28 — REGNUM В соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО) в августе прошло более 80 тренировок, направленных на поддержание готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
В ходе полевых учений особое внимание уделялось тренировкам расчётов комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), осуществлявших мониторинг местности и разведку зон лесных пожаров. Также проводились практические занятия с пожарными расчётами воинских частей в парках боевых машин.
Всего в мероприятиях было задействовано более двух тысяч военнослужащих ЦВО и около 200 единиц специальной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, в соединениях и воинских частях ЦВО в августе прошло более 300 учений различного уровня с подразделениями по противодействию терроризму.
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