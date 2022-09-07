Екатеринбург, 7 сентября, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В соединениях и воинских частях Центрального военного округа (ЦВО) в августе прошло более 80 тренировок, направленных на поддержание готовности сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Ми-8»

пресс-служба ЦВО «Экипажи вертолётов Ми-8, оборудованных ВСУ-5 (водосливное устройство), выполнили учебные задачи по ликвидации лесных пожаров в условиях частичного или полного отсутствия видимости, а также совершенствовали навыки пилотирования на минимальных высотах».

В ходе полевых учений особое внимание уделялось тренировкам расчётов комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), осуществлявших мониторинг местности и разведку зон лесных пожаров. Также проводились практические занятия с пожарными расчётами воинских частей в парках боевых машин.

Всего в мероприятиях было задействовано более двух тысяч военнослужащих ЦВО и около 200 единиц специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в соединениях и воинских частях ЦВО в августе прошло более 300 учений различного уровня с подразделениями по противодействию терроризму.