Пенза, , 18:31 — REGNUM Преступная группировка, состоящая из 11 жителей Пензенской области в возрасте от 24 до 41 года, обвиняется в мошенничестве в сфере страхования. Соответствующее заключение утвердила региональная прокуратура.

ДТП Osago.com

По версии следствия, с августа 2016 года по февраль 2018 года злоумышленники вступили в преступный сговор и инсценировали на территории Пензенской области дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей, у которых уже были различные повреждения. После оформления ДТП обвиняемые обращались в страховые компании за получением выплат. В случае отказа в выплате либо при получении недостаточной суммы страхового возмещения, они получали заключения специалистов о стоимости ремонта и предъявляли претензии к страховым компаниям или обращались в суд с исковыми заявлениями о взыскании страховых выплат.

В результате действий злоумышленников похищены денежные средства четырех страховых компаний на сумму более 600 тыс. рублей.

На имущество обвиняемых в целях возмещения ущерба наложен арест.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле мужчину осудили за ряд инсценированных ДТП. Общая сумма полученных компенсаций от страховых компаний составила около 1,5 млн рублей.

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