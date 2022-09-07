Тюмень, 7 сентября, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В Тюмени осуждён за взятки бывший заместитель начальника регионального УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

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Установлено, что в период с 2016 по 2018 годы замначальника УФСИН России по Тюменской области получал взятки от коммерческих организаций, оказывая содействие в заключении государственных контрактов по заведомо завышенным ценам, при этом обеспечивая беспрепятственную приёмку товаров и их оплату. Общая сумма взяток составила 360 тысяч рублей.

Бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН суд признал виновным по «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Подсудимый полностью признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 3, 6 млн рублей. А также суд лишил его права занимать должности госорганах сроком на три года, и лишил специального звания «полковник внутренней службы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 19 августа был приговорён к восьми годам лишения свободы за взяточничество бывший начальник исправительной колонии N1.