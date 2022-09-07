Санкт-Петербург, 8 сентября, 2022, 00:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 8 сентября, в День памяти жертв блокады, пройдёт церемония закладки камня скульптурной композиции «Памяти медицинских работников блокадного Ленинграда».

Блокадные дети и блокадные врачи

Церемония открытия закладного камня пройдёт в Соляном переулке, возле мемориального Музея обороны и блокады Ленинграда. Мероприятие запланировано на 15:00.

Медики Ленинграда внесли неоспоримый вклад в то, чтобы спасти как можно больше своих земляков, оказавшихся в голоде и холоде, под вражескими обстрелами и бомбежками. В частности, усилиями медиков в блокадном городе, лишенном водоснабжения, отопления и канализации, не допустили распространения массовых эпидемий.

Инициатива установки памятника медикам поступила от руководителя организации «Жители блокадного Ленинграда» Елены Тихомировой. Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал эту идею. В конечном итоге скульптурная композиция дополнит ранее открытый в Соляном переулке памятник блокадному учителю.