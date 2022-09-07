Киев, 7 сентября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Владимир Зеленский позвонил по телефону канцлеру Германии Олафу Шольцу, чтобы поблагодарить его за одобрение нового пакета макрофинансовой помощи Киеву от ЕС в размере 5 млрд евро. Об этом Зеленский сообщил 7 сентября на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский. ЕС

По его словам, после выражения благодарностей Шольцу, он попросил дополнительных финансовых вливаний в виде «полноценной программы МВФ», а также заявил, что ждёт поставок вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об инициативе ЕК выделить Киеву ещё 5 млрд евро.