Киев, 7 сентября, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Бандеровские боевики понесли большие потери, отступая под Херсоном, пишет 7 сентября The Washington Post. Журналист издания побывал в госпитале ВСУ, где было много раненых, в том числе без рук и ног.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

Журналист поговорил с некоторыми из раненых и узнал, что они были плохо вооружены, учитывая возможности ВС РФ. Речь шла об огромном техническом разрыве.

По словам одного из боевиков, русские «использовали против нас все, что угодно». «Кто может выдержать такое нападение в течение пяти часов?» — заявил он.

Другой, командир взвода без военного опыта, сообщил: «Мы потеряли пять человек на каждого из них (военнослужащих ВС РФ — прим. ИА REGNUM)».

Издание отмечает, что большинство интервьюируемых побоялись называть даже свои имена.

Они упоминали о российских беспилотниках «Орлан» и российских танках, которые «вышли из недавно построенных цементных укреплений, чтобы обстрелять пехоту из крупнокалиберной артиллерии». Затем машины прятались под бетонными укрытиями, защищенными от минометного и ракетного огня.

Контрбатарейные радиолокационные системы автоматически обнаруживали и определяли местонахождение ВСУ, которые обстреливали русских снарядами, открывая в ответ шквал артиллерийского огня, пишет издание.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Ещё один солдат ВСУ заявил, что огонь российской артиллерии был беспощадным и что «они просто били нас все время». «Если мы выпустим три миномёта, они в ответ выпустят 20», — рассказал он.

При этом ВСУ приходилось экономить боеприпасы, но даже когда они стреляли, у них были проблемы с попаданием в цель. «Когда вы даете координаты, они должны быть точными, но это не так», — добавил он, признавшись, что то, чем он воевал, выпущено в 1989 году.