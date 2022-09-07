Москва, , 18:06 — REGNUM 7 сентября московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о подписании 21-летнего российского центрального защитника «Урала» Ивана Кузьмичева. Об этом сообщили на официальном сайте «железнодорожников».

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Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. Соглашение Кузьмичева с «железнодорожниками» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

В текущем сезон Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Иван Кузьмичев принял участие в семи турах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 568 минут.