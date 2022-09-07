Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга своими действиями тормозит развитие предпринимательства на базе нестационарных торговых объектов (НТО). Такое мнение 7 сентября высказали эксперты в рамках круглого стола по теме поддержки малого предпринимательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На сегодняшний день в Петербурге имеется порядка восьми тысяч НТО. К ним относятся летние кафе, киоски, павильоны, автостоянки, автосервисы и другие. Такие объекты делают жизнь петербуржцев комфортнее, обеспечивая шаговую доступность многих товаров и услуг.

В начале марта 2022 года правительство РФ приняло документ, по которому можно продлить договоры о размещении нестационарных торговых объектов сроком на семь лет. Предприниматели восприняли эту мер позитивно, так как ранее этот сектор малого предпринимательства никогда не имел таких мер поддержки. Часть предпринимателей успела воспользоваться новой возможностью. Однако потом в документ внесли изменение о том, что субъект РФ может изменить срок действия этой меры поддержки.

«В настоящий момент у нас до сих пор не принят закон Санкт-Петербурга, соответственно никто этой мерой поддержки воспользоваться не может. Ну и самое, наверное, негативное — то, что для предпринимателей, всё громче и громче звучат голоса, что это будет один год», — отметил председатель Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков.

Такой период действия меры поддержки её обесценивает. В этой ситуации в Петербурге не сработает решение правительства РФ о помощи малому предпринимательству.

Депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции КПРФ, председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Ирина Иванова напомнила, что она внесла законопроект по продлению договоров аренды для нестационарных торговых объектов на семь лет. Тогда Иванова получила отрицательный отзыв от губернатора города Александра Беглова.

«Один из доводов — это то, что в итоге у нас будут выпадающие доходы. Я не очень поняла, какие выпадающие доходы у нас будут, потому что договор аренды продлевается, это те же самые денежные средства в бюджет приносишь, как мне казалось», — заявила депутат.

Она добавила, что на последнем заседании координационного совета вопрос продления действия договоров поднимали. Иванова отметила, что даже комитет имущественных отношений Смольного поддержал это предложение, но инициатива всё равно не прошла. Власти заявили, что готовы продлить действие договоров лишь на один год.

«Решено было на оперативном штабе, что это будет не законодательный акт в виде закона Санкт-Петербурга, а что это будет постановление правительства, как сделали некоторые другие регионы нашей страны. Но пока я его не видела и не могу о нём ничего говорить, так как его нет, нормативного акта, то и говорить о нём не приходится», — продолжила Ирина Иванова.

По её мнению, продление договоров всего на один год создает неустойчивую ситуацию в малом бизнесе. Иванова напомнила, что город планирует строить свои объекты малого формата. При этом пока не ясно, на каких местах их будут размещать.

Комитет по контролю за имуществом сделал заявление, что 2287 объектов пойдут под снос. Среди них и нестационарные торговые объекты, и автостоянки. В этот список входит не только несанкционированная торговля, но и те павильоны, у которых закончится срок договора аренды.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов заявил, что представителям бизнес-сообщества необходимо подготовить совместное обращение на имя губернатора города с тем, чтобы законопроект о продлении действия договоров был принят. В пример он привёл Ленобласть, где такую меру поддержки одобрили.

«Я думаю, что поезд ещё не ушёл. Здесь есть возможность для работы всем нам», — подчеркнул Абросимов.

Владимир Меньшиков также заявил, что надо обратиться к губернатору Беглову с этой инициативой. Он выразил надежду на то, что предложение предпринимательского сообщества будет услышано.

«Я могу сказать, что многие предприниматели в нынешних условиях находятся перед простым выбором. Грубо говоря, взять все деньги с бизнеса и вытащить, и ждать каких-то лучших времён — или всё-таки продолжать вкладывать, продолжать работать. Ну, соответственно, семь лет — это действительно большой срок, он беспрецедентный», — заявил глава Союза малых предприятий.

Он убеждён, что если эта мера будет реализована в Петербурге, тогда будет правильно требовать с предпринимателей достойного внешнего вида своих объектов, более корректного исполнения своих обязательств.

Напомним, В Санкт-Петербурге планируют до конца текущего года установить 90 ларьков для предоставления их под розничную торговлю.

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