Вашингтон, , 18:05 — REGNUM США в июле нарастили экспорт товаров в Россию на фоне дальнейшего сокращения импорта российской продукции, сообщает 7 сентября статистическое ведомство США.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, экспорт американской продукции в Россию после четырёх месяцев снижения резко вырос в июле — до $82,5 млн с $58 млн месяцем ранее.

Тем временем импорт из России в США продолжил сокращаться и в июле составил $484,8 млн против $661,1 млн в предыдущем месяце. При этом показатель достиг минимального значения с января 2004 года, когда он составлял $458,9 млн.

Отрицательный баланс внешней торговли США с Россией за июль сократился до $402,3 млн с $603,1 млн в июне.

За период с января по июль текущего года Соединённые Штаты экспортировали в Россию товаров на $1,3 млрд, а импортировали из России — на $11,64 млрд.