Йошкар-Ола, , 18:04 — REGNUM Планируется подписание соглашения с ООО «Газпром межрегионгаз» о газификации Юринского и Килемарского районов, которые на сегодняшний день не газифицированы. Об этом сообщил врио главы Марий Эл Юрий Зайцев в ходе заседания регионального штаба по газификации.

Газопровод Yarregion.ru

Глава ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» — управляющей организации ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» Александр Ерёмин подтвердил, что в график следующего года по предложению правительства республики будут дополнительно внесены 39 населенных пунктов двух указанных районов.

По его словам, в 2022 году в рамках программы развития газоснабжения и газификации планируется ввести в эксплуатацию помимо межпоселкового газопровода к селу Пектубаево Новоторъяльского района протяженностью 17 км, газопровод к деревням Клюкино, Воробьи, Видякино, Блиново, Старая Пижанка и села Табашино Оршанского района, газопровод к деревням Великополье, Шуледур, поселкам Голубой и Солнечный Советского района. Также планируется ввести газопровод-отвод и газораспределительную станцию Кокшамары, что позволит газифицировать 1871 домовладение и подключить пять котельных.

Еремин заверил, что все работы идут в соответствии с графиком, срывов нет, и программа будет реализована в полном объеме до 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы газификации, которая рассчитана до 2025 года, в Марий Эл планируется построить 17 крупных объектов газификации общей протяженностью 260 км. Это позволит провести газ в 58 населенных пунктов республики и перевести на природный газ 14 котельных.

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