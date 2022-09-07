Уварово, , 17:58 — REGNUM Работник сельскохозяйственной организации получил тяжёлую травму 7 сентября в Уваровском районе Тамбовской области, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе регионального СУ СК.

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Установлено, что бригада рабочих была задействована на работах по отгрузке и упаковке зерна. Во время чистки наземного перегрузочного бункера от посторонних предметов в действие пришли горизонтальные отгрузочные шнеки. Одному из рабочих, 51-летнему мужчине, механизмом зажало ногу, он получил тяжёлые травмы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.