Тамбовская область, 7 сентября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Работник сельскохозяйственной организации получил тяжёлую травму 7 сентября в Уваровском районе Тамбовской области, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе регионального СУ СК.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Установлено, что бригада рабочих была задействована на работах по отгрузке и упаковке зерна. Во время чистки наземного перегрузочного бункера от посторонних предметов в действие пришли горизонтальные отгрузочные шнеки. Одному из рабочих, 51-летнему мужчине, механизмом зажало ногу, он получил тяжёлые травмы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.