Лондон, 7 сентября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Британская актриса Джоди Тёрнер-Смит («Анна Болейн») присоединится к актёрскому составу сериала «Звёздные войны: Аколит». Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из видеоинтервью Джоди Тёрнер-Смит

По данным источника, переговоры об участии артистки в шоу находятся на заключительном этапе. В «Аколите» также снимется Амандла Стенберг («Голодные игры»). В то же время не уточняется, кого именно сыграют актрисы в предстоящем проекте.

Напомним, «Звёздные войны: Аколит» станет мистическим триллером, который перенесёт зрителей в «галактику мрачных тайн» и познакомит с тёмной стороной Силы в последние дни эпохи Расцвета Республики. Премьера шоу намечена на лето 2023 года.