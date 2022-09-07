Благовещенск, 7 сентября 2022, 17:52 — REGNUM Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дислоцированного в Амурской области авиаполка соединения дальней авиации ВКС России выполнили плановые полёты в сложных метеорологических условиях. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Полёты «стратегов» проводились с целью поддержания натренированности лётного состава и выполнялись также и в ночное время суток.
Инженерно-технический состав авиаполка, в свою очередь, отработал подготовку авиационной техники к выполнению полётов в условиях резко континентального климата «под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха».
Всего в лётной смене было задействовано более десяти экипажей.
Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне Сергеевский в Приморском крае в ходе учений «Восток-2022» подразделения ПВО Восточного военного округа отразили воздушное нападение условного противника.
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