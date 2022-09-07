Благовещенск, 7 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дислоцированного в Амурской области авиаполка соединения дальней авиации ВКС России выполнили плановые полёты в сложных метеорологических условиях. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Tupolev.ru Ракетоносец Ту-95МС

Полёты «стратегов» проводились с целью поддержания натренированности лётного состава и выполнялись также и в ночное время суток.

пресс-служба Минобороны РФ «Экипажи выполнили взлёты и посадки, полёты по маршруту и в заданной зоне, а также отработали элементы взаимодействия с группой руководства полётами при ограниченной видимости в ночное время суток».

Инженерно-технический состав авиаполка, в свою очередь, отработал подготовку авиационной техники к выполнению полётов в условиях резко континентального климата «под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха».

Всего в лётной смене было задействовано более десяти экипажей.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне Сергеевский в Приморском крае в ходе учений «Восток-2022» подразделения ПВО Восточного военного округа отразили воздушное нападение условного противника.

Читайте также: Путин и Шойгу улыбнулись после доклада Евкурова на учениях «Восток-2022»